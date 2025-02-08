Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kongrelerimizde kardeşliğimizi pekiştirdik

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AK Parti’nin yoğun tempolu il kongre süreci tamamlandı.

Kongrelerin son ayağı, İstanbul’da düzenlenen 81’inci il kongresiyle nihayete erdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından kongrelerle ilgili açıklama metni paylaştı.

KONGRE SÜRECİ SONA ERDİ

Erdoğan, il, ilçe ve belde kongrelerine Kabine üyeleri, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve MKYK üyelerinin katıldığını hatırlatarak, kendisinin de 29 il kongresine bizzat iştirak ettiğini vurguladı.

Kongre sürecinin tamamlandığını ifade eden Erdoğan, 23 Şubat'ta Ankara'da yapacakları Büyük Kongreye hazırlanacaklarını bildirdi.

"BÜYÜK KONGREMİZE HAZIRLANACAĞIZ"

Kongrelerin AK Parti'ye yakışır bir şekilde gerçekleştiğini, hareketin zorlu maratondan güçlenerek çıktığını vurgulayan Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım…



İstanbul’la birlikte 81’inci il kongremizi gerçekleştirerek bu süreci nihayete erdirdik.



Şimdi inşallah 23 Şubat’ta yapacağımız Büyük Kongremize hazırlanacağız.



İl, ilçe ve belde kongrelerimize Kabine üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz iştirak ettiler.



Biz de 29 il kongremize bizzat katılarak teşkilatlarımızla kucaklaştık, milletimizle hasret giderdik, teşkilat olarak ahdimizi ve kavlimizi yeniledik.

"MAKAM KAVGASINA, KOLTUK VE İKBAL KAYGISINA TEVESSÜL ETMEDİK"

Şunu büyük bir memnuniyetle söylemek isterim:



Kongrelerimiz AK Parti’ye yakışır bir şekilde gerçekleşmiş, hareketimiz bu zorlu maratondan hamdolsun güçlenerek çıkmıştır.



Makam kavgasına, koltuk ve ikbal kaygısına tevessül etmeden tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik, kardeşliğimizi pekiştirdik.



Kongre sürecimizin başından itibaren gece gündüz demeden koşturan her kademedeki tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Yüce Allah hepinizden razı olsun diyorum.

"DURMAK YOK YOLA DEVAM"