31 Mart'ta bir kez daha sandık başına gidilecek.
Vatandaşlar oylarını vererek yerel yöneticilerini seçecek.
Bu kapsamda yerel seçimlere az bir süre kala Zonguldak'ta mitinglerine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Hakkari ve Van'da vatandaşlarla bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce sevinçten ağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı ise Erzurum oldu.
Erzurum'da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilgili yoğun oldu.
O anlarda Erzurumlu bir genç kız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce sevgiden ağlamaya başladı.
Duygulandırdı: Bizi de ağlatacaksın...
Genç kızın gözyaşları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise genç kıza, "Ne olur ağlama ya, ağlama. Sen ağlıyorsun bizi de ağlatacaksın." ifadelerini kullandı.
O anlar kameraya böyle yansıdı.
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