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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ağlayan genç kızı teselli etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ağlayan genç kızı teselli etti Miting alanında bulunan bir genç kız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce sevgiden ağlamaya başladı. Genç kızı teselli eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Ne olur ağlama ya, ağlama. Sen ağlıyorsun bizi de ağlatacaksın" dedi.