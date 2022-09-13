Proje kapsamında şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlara ayrılan konut sayısı belli oldu. Erdoğan, ilk defa gençler için de kontenjan oluşturduklarını söyledi.

Cumhuriyet tarihinde bir ilke daha imza atılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ülkemizin tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesinin Tanıtımı töreninde konuştu.

Konut projesinin ayrıntılarını paylaşan Erdoğan, çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak kontenjanlar belirlediklerini söyledi.

Şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar...

Erdoğan, "Şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'ine denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz." dedi.

Projeyle ilgili bir müjdeyi daha veren Erdoğan, ilk defa gençler için de 18-30 yaş arası kontenjan oluşturduklarını anlattı.

Erdoğan: Yüzde 20'sini gençlerimize tahsis ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini de yarınımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut projesinde ayrılan kontenjanları açıkladı ViDEO

Taksitle konut sahibi olma imkanı

Öte yandan Erdoğan, "Toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 ayda sahip olabileceklerdir.

Aynı şekilde toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir." diye ekledi.