Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi açılışında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşuyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye yeniden kurulmaya çalışılan dünya düzeninden dışlanmak isteniyor.

Suriye'nin Akdeniz'e kadar uzanan kriz noktalarını düşündüğünüzde Türkiye kuşatma altına alınmaya çalışılmaktadır.

Önce ülkemizi dikkate almayanlar, sonunda öyle olmadığı gördüler.

Bugüne kadar ne söylediysek yaptık.

Artık hem sahada hem de masada asli yeri olan bir ülke durumundayız.

Kimi zaman bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar. Ama bu yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz.

Başaramadılar, başaramayacaklar...

Hiçbir teröriste nefes aldırmıyor, adım attırmıyoruz. Mücadeleyi sınırlarımız ötesine taşıdık.

Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için tehdit alanıdır.

Doğu Akdeniz'deki tartışmalarda ülkemize geri attıramayanlar, nihayet diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı.

Ermenistan aşağılık katliamlarla işgal ettiği Karabağ sorunu çözülmemişken Azerbaycan'a saldırdı.

Ancak bu defa hiç beklemediği bir neticeyle karşılaştı. Şu ana kadar cephede Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı.

Türkiye olarak Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız. İnşallah Karabağ işgalden kurtulana kadar mücadele sürecektir.

Milletimizin gösterdiği birlik ve beraberlik neticesinde tüm oyunları bozduk. Kalkınma hamlelerimizi ihmal etmiyoruz.

Ülkemizin yeni küresel ekonomik ve siyasi düzende yer alması, içeride ve dışarıda verdiğimiz mücadeleye bağlıdır.

Bunun için 2023 hedeflerini işaret ediyoruz.

Milletimizin gösterdiği birlik sayesinde oyunları boşa çıkardık. Ekonomide, geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk çeyreğinde güçlü bir toparlanma yaşanmıştı.

Salgınla ikinci çeyrekte biraz durakladık. Üçüncü çeyrekte güzel haberler alıyoruz.

Dün eylül ayı ihracatımız Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını paylaştık.

Bu güzel gelişmeleri gölgelemeye kalktılar ama Türkiye'nin gelişmesini engelleyemeyecekler."

AYRINTILAR GELİYOR...