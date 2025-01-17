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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun temposu sürüyor.

Konya İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan akabinde, Konya Çevre Yolu 2. Kesimi açılış töreninde konuştu.

Burada kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

"Eser ve hizmet siyasetiyle aziz şehre layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Ulaşım ağlarının adeta kavşak noktası olan Konya'nın kara, demir ve hava yolu ulaşımının geliştirilmesi temel önceliklerimizden biridir.

Bugüne kadar ulaştırma alanında Konya'ya güncel rakamla 146.7 milyar liralık kamu yatırımı yaptık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"YOLLARIMIZI DAHA GÜVENLİ BİR YAPIYA KAVUŞTURDUK"

Ülkemizin en yüksek ayaklı ve uzun dengeli Eğisti Hadimi Viyadüğü'nü inşa ederek Konya'nın İç Anadolu ve Akdeniz bölgesine ulaşımını temin ettik.



Bitümlü sıcak karışım yol ağı 97 km'den 1296 km'ye yükseldi. Yollarımızı daha güvenli yapıya kavuşturduk. Konya'yı Akdeniz'e en kestirme yoldan bağlayan Demirkapı Tüneli'ni hizmete açtık.

"ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ EN ÖNEMLİ YATIRIM"

Konya'nın şehir içi ve dışındaki merkezi konumunu güçlendirecek karayolu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İlk kısmı 22, ikinci kısmı 46, üçüncü kısmı 54 km olmak üzere 122 km uzunluğundaki çevre yolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor.

"6 MİLYAR LİRA TASARRUF"

Ülkemizin turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışını sağlayacağız. Şehrimizin ekonomik, sosyal ve ticari gelişimine de kayda değer katkılar yapacağız. Konya Çevre Yolu ülkemiz için şimdiden hayırlı olsun.



44 bin adet fidan diktik. İkinci kısmın geriye kalan 16 km'lik bölümde çalışmalar devam ediyor.



İnşallah yakın zamanda onu da tamamlıyoruz. 30 kilometrelik kesim ile mevcut yol üzerinden 40 km kat edilen ulaşımı 10 kilometre kısaltmış oluyoruz. Seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürüyoruz.



Böylece zamandan 4.6 milyar lira, akaryakıttan 1.4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edeceğiz.

KONYA ÇEVRE YOLU'NUN ÖZELLİKLERİ

- Toplam uzunluğu 122 kilometre olan Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesimi 46 kilometrelik bir bölümü kapsıyor.

- Bu kesimin şu an açılacak kısmı, Afyonkarahisar ve Aksaray aksları arasındaki 30 kilometrelik bağlantıyı içeriyor.

- Adana-Aksaray arasındaki 16 kilometrelik bölümde ise çalışmalar devam ediyor.

- 54 kilometre uzunluğunda olan üçüncü kesimin yapımı ise devam ediyor.

- Otoyolun 22 kilometrelik ilk kısmındaki çalışmalar ise 2020 yılında tamamlanarak trafiğe açılmıştı.

- Projenin tamamı 6 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tasarlandı.

- Bugün trafiğe açılacak ikinci kesimde, 3 köprülü kavşak, 1 viyadük, 3 köprü, 18 alt geçit ve 57 menfez bulunuyor. Ayrıca yol güzergahında 44 bin fidan dikildi.

- Yeni çevre yolunun trafiğe açılmasıyla birlikte Konya şehir içindeki yoğunluğun azalması hedefleniyor.

- Projenin bölgedeki turizm ve ticaret faaliyetlerini destekleyeceği, ulaşım standardını yükselteceği ve sosyal-ekonomik gelişime katkı sağlayacağı belirtiliyor.

YILLIK 6 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK

- Yeni yol, mevcut güzergâha göre 10 kilometrelik bir kısalma sağlayarak seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürecek.

- Zamandan ve yakıttan yıllık 6 milyar lira tasarruf edilmesi öngörülürken, karbon emisyonunun ise 81 bin 400 ton azalacağı hesaplanıyor.