Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da çocuklara hediye dağıttı Miting için Konya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alana geçerken yol güzergahında sevgi gösterisinde bulunan çocuklara hediyeler verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün seçim çalışmaları kapsamında Konya'daydı.

Bölge halkı saatler öncesinden miting alanına akın etti.

Gencinden yaşlısına tüm vatandaşlar bayraklarla ve pankartlarla alanı doldurdu.

Yoğun ilgi üzerine otobüs durdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan da miting alanına gitmek üzere yola çıktı. Otobüs ile şehir merkezine hareket etti.

Bu sırada Erdoğan'ı gören vatandaşların ve çocukların sevgi gösterisinde bulunması üzerine Belh Kavşağı civarında otobüs durdu.

Çocuklara hediyeler verdi

Kapısı açılan otobüsün önünde vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara da hediyeler verdi.

Erdoğan'ın otobüsü kısa süre sonra hareket ederek Kılıçarslan Kent Meydanı’na gitti.

O anlar kameralara yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)