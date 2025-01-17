Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla mücadelede çoğu gitti azı kaldı

Haber Merkezi

AK Parti 8. Olağan Kongre süreci hız kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bölgesel gelişmelerin yanı sıra, halkın nabzını da tutmaktan geri kalmadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önemli bir önceliğimiz hayat pahalılığı meselesini çözmektir." ifadelerini kullandı.

Enflasyonu düşürmeyi ve dengesiz artışların önlenmesini hedeflediklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstihdamı, üretimi, ihracatı artırarak milletin iş ve aş talebini karşılayacak kalkınma programlarından da taviz vermiyoruz. Kayda değer büyüme oranlarını yakalayan ender ülkelerden biriyiz. Enflasyondaki düşüşün somut etkilerini göreceğiz. Hayat pahalılığının yol açtığı, dengesiz fiyatlama, aç gözlülük, gıda ve eğitime kadar bu artışları zamanla eritiyor." açıklamasında bulundu.

"ÖNCELİĞİMİZ HAYAT PAHALILIĞI MESELESİNİ ÇÖZMEK"

Enflasyon düştükçe bundan sonraki ücret artışları daha anlamlı daha kalıcı hale geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizden biraz daha sabırlı olmasını diliyoruz. Çoğu gitti azı kaldı." diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından dikkat çeken satırbaşları ise şöyle;

Bölgemizde tarihi nitelikte değişimler vuku buluyor. Bunları başarı ile yönetmeye gayret ediyoruz. Suriye'den Gazze'ye gönül coğrafyamızın tamamında varız, mazlumların yanındayız. Elbette bölgesel gelişmeleri anbean takip ederken sokağın nabzını tutmaktan geri durmuyoruz.

Önemli bir önceliğimiz hayat pahalılığı meselesini çözmektir.

"ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI"

Enflasyonu düşürmeyi, dengesiz artışların önüne geçmeyi hedefliyoruz. İstihdamı, üretimi, ihracatı artırarak milletin iş ve aş talebini karşılayacak kalkınma programlarından da taviz vermiyoruz. Kayda değer büyüme oranlarını yakalayan ender ülkelerden biriyiz. Enflasyondaki düşüşün somut etkilerini göreceğiz.



Hayat pahalılığının yol açtığı, dengesiz fiyatlama, aç gözlülük, gıda ve eğitime kadar bu artışları zamanla eritiyor. Enflasyon düştükçe bundan sonraki ücret artışları daha anlamlı daha kalıcı hale gelecektir. Milletimizden biraz daha sabırlı olmasını diliyoruz. Çoğu gitti azı kaldı.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NA GİDEN YOLU BİZ ÇÖZECEĞİZ"

Türkiye'nin sorunlarını 22 yılda nasıl biz çözdüysek mevcut sıkıntıların çözüm adresi de yine biziz. Her türlü meselenin üstesinden gelecek kudrete sahibiz. Altından kalkamayacağımız yük yoktur. Türkiye Yüzyılı'na giden aydınlık yolu milletimiz ile yine biz çözeceğiz.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Muhalefetin içler acısı hali bizi rehavete sürüklememeli. AK Parti milletin iktidara getirdiği, girdiği her mücadeleyi de milletin desteği de başarıya ulaştıran siyasi teşekküldür. 22 yılda kazandırdığımızı her ve hizmetler milletimize olan teşekkürün ifadesidir. Şimdi hedefimiz Türkiye Yüzyılı inşasıdır. İçeride ve dışarıdaki başarılarımız ile bizden sonraki nesillere güçlü bir Türkiye mirası bırakacağız. Bunları en büyük vizyonu kırmızı kart göstermek, en büyük taahhüdü rakı fiyatını ucuzlatmak olanlara anlatmak mümkün değil. Kırmızı kart ile halkın seviyesine indiğini sananlara diyorum ki; halkın seviyesine inilmez, halkın seviyesine çıkılır.

"YARGI MENSUPLARINI BASKI ALTINA ALIP SONUÇ ELDE EDEMEZSİNİZ"

Bize hücum edenlerin derdini iyi biliyoruz. Partilerindeki rezillikleri düzeltmek varken kamu görevlilerine saldırmak suçluluk alametidir. Eski Türkiye'deki ayrıcalıklarını kaybetmenin öfkesini atamadılar. Günümüz Türkiye'sinde kimsenin hukuku ve kanunları hiçe sayma, çiğneme hakkı yoktur.

Hukuk işleyecek. Yargı mensuplarını baskı altına alarak netice elde edemezsiniz. Sürekli sağa sola saldırmaktan vazgeçin.Muhatabınız yargı mensupları değil siyasetçilerdir. Yargıya parmak sallayarak, bağırıp çağırarak, yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz. Sağa sola sataşmaktan vazgeçin.

"DAHA TURPLARIN BÜYÜĞÜ HEYBEDE"

Biz işte buradayız. Gelin millet önünde kara kaplı defterleri ortaya serelim. Bakalım kimin yüzü kızaracak kim yüzü ak çıkacak. Özel harami arayacağına yanındaki yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecekleri cevapları olmadığı için sürekli topu taca atıyorlar.

Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede. Telaşlanmalarının bir sebebi de işte bu hakikattir. korkarız birkaç yıla kadar hiçbirinin sokağa çıkacak, milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak. CHP, kodlarındaki milletin değerlerine olan düşmanlıktan kurtulamıyor. Parti içi kavgaya kendilerini öyle kaptırdılar ki dünyada ne olup bittiğini görecek gözleri yok. Bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri takip etmeye fırsat bulamıyorlar ve siyasi cambazlıklarla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Esenyurt'ta Beşiktaş'ta haller ne durumda.

HAMAS'I SUÇLADILAR"