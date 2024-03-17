Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da: Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti

ensonhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi sürüyor.
Yerel seçimler kapsamında şehirleri tek tek gezerek mitingler gerçekleştiren Erdoğan, bugün Konya'ya gitti.
Burada vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkulu bir kalabalık karşıladı.
Alanda 110 bin kişi
Alanda 110 bin kişi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap etti.
Mevlana Türbesi'ne ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Konya'daki Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldıktan sonra Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış