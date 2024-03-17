Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da: Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti Yerel seçim mitingleri kapsamında Konya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi sürüyor.

Yerel seçimler kapsamında şehirleri tek tek gezerek mitingler gerçekleştiren Erdoğan, bugün Konya'ya gitti.

Burada vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Alanda 110 bin kişi

Alanda 110 bin kişi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap etti.

Mevlana Türbesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Konya'daki Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldıktan sonra Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.