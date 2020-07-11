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Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma özelliğini taşıyan, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Beğendik Köprüsü açıldı.

Türkiye, pandemi döneminde hayata geçen projelere bir yenisini daha ekledi...

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik Köprüsü törenle ulaşıma açıldı.

ERDOĞAN, VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE KATILDI, BAKAN KARAİSMAİLOĞLU AÇILIŞI YAPTI

Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan köprünün açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı törenle yapıldı.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK KÖPRÜSÜ

Botan Çayı üzerinde, bölgedeki terör saldırılarına rağmen inşası tamamlanan, 450 metre uzunluğuna sahip köprü, 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma özelliği taşıyor.

ZAMAN VE AKARYAKITTAN TASARRUF EDİLECEK

Proje sayesinde Van ile Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresi 5 saatten 2 saate inecek, vatandaşlara yüksek standartlı ulaşım imkanı sunulacak.

Bu sayede zaman ve akaryakıttan da tasarruf elde edilerek, ekonomiye katkı sağlanacak.