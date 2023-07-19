Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki temaslarının ardından Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından çalışmalara hız kesmeden başladı.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı gezilerini de sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta NATO Zirvesi'ne katılan ve burada mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, 2 gün süren zirvenin ardından yurda döndü.

Ardından dün de son dönemde karşılıklı ziyaretlerin ve ilişkilerin daha da geliştiği Körfez ülkelerine doğru hareket etti.

İlk durak Suudi Arabistan olurken, dün de özel uçakla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Katar'ın başkenti Doha'ydı.

Erdoğan BAE'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son durağı olan BAE'de Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan ve Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer tarafından karşılandı.

Resmi tören düzenlenecek

Erdoğan, bugün BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.

Baş başa görüşme gerçekleştirecek iki lider, anlaşmaların imza törenine katılacak. Erdoğan, Zayed tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine iştirak edecek.