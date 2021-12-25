Gaziantep'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Belediyesi Koro ekibiyle birlikte 'Beraber Yürürdük Biz bu Yollarda' şarkısını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te birçok yatırımın toplu açılışını gerçekleştirdi.

Açılışı yaptığı Şahinbey'de bulunan ve Güneydoğu'nun en büyüğü olma özelliğini taşıyan Kongre ve Sanat Merkezi'nde el sanatları sergisini gezen Erdoğan, piyano çalan çocukları dinledi.

'BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA' ŞARKISINI SÖYLEDİ

Ardından Şahinbey Belediyesi Koro ekibiyle birlikte sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Beraber Yürürdük Biz bu Yollarda' şarkısını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koro ekibiyle şarkı söyledi VİDEO