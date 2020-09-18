Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısıyla ilgili gelen soru üzerine "Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin artırılacağını söyledi.

"Bunları biz keyfi yapmıyoruz" diyen Erdoğan, "Halkımıza olan duyarlılığımızdandır" dedi.

AŞI ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: "Aşı çalışmalarımız sıkı bir şekilde devam ediyor. Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz. Firmalarımızla yaptığımız görüşmelerde de onlar bize olumlu sinyaller veriyor."





Erdoğan: Aşı çalışmalarımız sıkı bir şekilde devam ediyor VİDEO

SERRAC'IN GÖREVİ BIRAKACAK OLMASI

Libya'da Serrac'ın görevi bırakacak olmasının sorulması üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu haberler bizler için üzüntü verici oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona tedbirleri artırılacak VİDEO