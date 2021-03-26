Salgınla mücadelede aşılama sürecine değinen Erdoğan, yaz mevsimine huzurlu bir şekilde girmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Türkiye, koronavirüs aşılama kampanyasını tüm hızıyla sürdürürken, Erdoğan'a sürecin ne şekilde ilerlediğine ve yerli aşıya ilişkin soru yöneltildi.

"YAZ MEVSİMİNE ÇOK DAHA HUZURLU GİRELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılama süreciyle ilgili olarak yaz mevsiminin başlangıcını işaret ederek, "Temenni ederiz ki mayıs-haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Yaz mevsimine çok daha huzurlu bir şekilde girmiş olalım." dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Hazırlıklarımızı yapıyoruz ve Çin'den aldığımız aşıların dışında dün Çin Dışişleri Bakanı (Wang Yi) ile bunları etraflıca görüştüm. Bizim Çin'le yaptığımız ilk anlaşma aslında 100 milyon doz aşıydı. Bunun ilk etabı olan 50 milyon doz aşı bize ulaşmış değil. Şubat sonu itibarıyla bize ulaşacaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşılama kampanyasını değerlendirdi ViDEO





ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE AŞI DİYALOĞU

Dün kendilerine bunu tekrar hatırlattım. Dedim ki bu 50 milyon doz aşıyı biz sizden süratle bekliyoruz çünkü sözleşmemiz bu istikametteydi. Bunu çok daha yakından takip edeceğim dedi. Bunu Sayın Başkan'la (Şi Cinping) da görüşeceğim dedi.

Bu yetmez, 100 milyon doz anlaşmamız var dedim. Bu da nisan sonu itibarıyla idi. Bunları konuşacağım, görüşeceğim ve size de bunları bildireceğim dedi.

ALMANYA'DAN GELEN AŞI VE RUSYA İLE GÖRÜŞMELER

Bu arada Almanya'dan 1 milyon 400 bin BioNTech aşısı elimize ulaştı. Onun da tamamı 10 milyon itibarıyla elimize ulaşacak. Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan yine aynı şekilde aşı gelmesi bizi rahatlatacak.

Aşıyı bu süreçte insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Bir de ilaç çalışmaları devam ediyor. Yerli olarak aşı çalışmalarımız devam ederken, ilaç çalışması da yine yerli olarak devam ediyor."





SPREY ŞEKLİNDEKİ KORONAVİRÜS AŞISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır. İntranazal koronavirüs aşısının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa, bu, dünyadaki ilk intranazal aşısı olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili Erdoğan, "Sağlık Bakanımızın bu açıklaması, herhalde Bilim Kurulu'yla yaptıkları müzakerelerin bir neticesidir. Şu an itibarıyla bakanımızın bu açıklamasını bizzat kendisinden dinlemiş değilim. Fakat bu süreç ne getirir, ne götürür onu da tam göremiyoruz, bilemiyoruz." diye konuştu.