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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı yaptırdı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı yaptırdı

    Ankara Şehir Hastanesi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.01.2021 - 18:15
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 18:28
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    Çin'den gelen koronavirüs aşılarının yapımına başlandı.

    Türkiye'de aşıyı olan ilk isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

    Bugün gözler yeniden Ankara Şehir Hastanesi'ne çevrildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek koronavirüs aşısı yaptırdı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından "Ben de aşı oldum" şeklinde bir açıklama yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı yaptırdı VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı yaptırdı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı yaptırdı #2

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