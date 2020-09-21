Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, süren 8 aşı geliştirme çalışmasının 2'sinde hayvan deneylerinin başarıyla tamamlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınının yeniden tırmanışa geçtiğini ifade eden Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.

ERDOĞAN, AŞIYLA İLGİLİ MÜJDEYİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı çalışmalarıyla ilgili de müjdeyi verdi.

8 aşı çalışmasından 2'sinin hayvan deneylerini başarıyla tamamladığını açıklayan Erdoğan, önümüzdeki yılın ilk aylarında aşının vatandaşların hizmetine sunulacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs yeniden artışa geçti- İZLE

"2 AŞIMIZ HAYVAN DENEYLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"8 aşı çalışmasından 2’sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Bir firmanın alt yapısı aşının üretimine uygun hale getirilmiştir. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetini sunmayı planlıyoruz."

"SALGIN MAALESEF YENİDEN TIRMANIŞA GEÇMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası yaptığı diğer açıklamalardan satır başları ise şöyle:

"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Koronavirüs salgını tüm dünyada tesirini arttırarak hissettiriyor. Ülkemizin de içinde bulunduğu Avrupa bölgesinde salgın maalesef yeniden tırmanışa geçmiştir.

"ELİMİZDEKİ EN ETKİN TEDBİR, TEMİZLİK, MASKE VE MESAFEDİR"

Türkiye salgınla mücadelesini kararlılıkla ve elindeki imkanlarla sürdürüyor. Vaka sayılarındaki artış hiç şüphesiz hepimizi üzüyor. Bu virüsün henüz tedavisi bulanamadığı için elimizdeki en etkili tedbir tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafedir."

65 YAŞ ÜSTÜNE BELLİ SAATLERDE SEYAHAT İZNİ

"İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir."

İZOLASYONA UYMAYANLAR YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

"Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir

Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecek."





DEPREM BÖLGELERİNDEKİ KONUT İNŞAATLARI

"Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatları son aşamasına gelmiştir.

Bütün bu konutlar kısa bir zaman sonra bizzat benim de katılacağım törenlerle sahiplerine teslim edilecektir. Vatandaşlarımızın bu konutlar için ödeyeceği bedelleri tespit ettik. Her iki ilde de 2+1 konutlar şerefiye bedellerinhe göre 510 ile 725 lira arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir. 3+1 konut için 730 ile 935 lira arasında bir bedel belirlenmiştir. Köy evlerinde ahırsız olanlarda 790 lira ahırlı olanlarda 905 lira aylık ödemeler yapılacaktır. Ödemeler 20 yıl vade ve faizsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Altyapı hizmetleri bedelsiz olarak yapılmıştır. Maliyetlerden yüzde 40 düzeyinde indirime gidilmiştir. Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımıza konutların hayırlı olmasını diliyorum."

DOĞU AKDENİZ'DE YUNANİSTAN GERİLİMİ

"Akdeniz ve Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz. Tüm imkanlarımızla Doğu Akdeniz’deki haklarımızı koruyoruz. Kardeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi milletimize umut verdi. İnşallah yeni rezervlerle bu sevinci atıracağız."

TÜRKİYE EKONOMİSİ

"Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi milletimize umut vermiştir. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp, ısrarla kendi tezlerini kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı. Ekonomimiz 3. çeyrek için çok ciddi yükseliş mesajları veriyor. Ardı ardına açtığımız otoyol projeleri, 81 vilayetteki 83 milyon insanın refahının artışına katkı sağlıyor. Su medeniyettir, yol medeniyettir. Yolu olmayan medeniyetten bahsetmesin. Hizmete sunduğumuz her baraj sulama ve enerji altyapımızı bir adım daha öne taşıyor. Tarımda oldukça bereketli bir sezonu geride bırakıyoruz. Turizm ve ticarette kayıplarımızı bir nebze olsun hafiflettik."





"İSTANBUL'UN BM MERKEZİNE DÖNÜŞMESİ BARIŞ ÇABALARINA DESTEK VERECEKTİR"

"Ortaya konulan ideallere rağmen Birleşmiş Milletler sistemi, ne çatışmaları önlemede ne de başlayan çatışmaların bitirilmesinde etkili olabiliyor. Önceki asrın ihtiyaçlarına göre şekillenmiş yapılarla bugünkü imtihanların üstesinden gelemeyeceğimizi artık hepimiz görüyoruz. Birleşmiş Milletler sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyi'ni reforma tabi tutmamız gerekiyor.

7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir konsey yapısı, adil de sürdürülebilir de değildir. Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, etkili ve adil temsile dayalı bir konsey mimarisi, insanlık için tercihten öte zorunluluk halini almıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun da güçlendirilmesi ve canlandırılması sorunlarımızın çözümüne katkı yapacaktır.

Kıtaların kavşak noktası olan İstanbul'un bir Birleşmiş Milletler merkezine dönüşmesi küresel barış ve istikrar çabalarına destek verecektir.

75. Genel Kurul Başkanlığı görevini Kıdemli Diplomat Volkan Bozkır'ın üstlenmesi Türkiye için iftihar vesilesi olduğu kadar uluslararası toplum bakımından da bir şanstır. Türkiye'ye gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler sistemine desteğimizi ve katkılarımızı sürdüreceğimizi bu vesile ile tekrar ifade etmek istiyorum."

"SONLARINI KENDİ ELLERİYLE HAZIRLIYORLAR"

"Kıbrıs ve Doğu Akdeniz sorununda birkaç ülkenin çıkarını koruma uğruna tarihi gerçeklere, uluslararası anlaşmalara, gözle görülen hakikatlere sırtlarını dönenlerin dünyaya söyleyecekleri sözü kalmaz. Sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı, bölgemizde ve dünyanın dengelerini altüst etmeye çalışanlar aslında kendi sonlarını kendi elleriyle hazırlıyorlar. Sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı, bölgemizde ve dünyanın dengelerini altüst etmeye çalışanlar aslında kendi sonlarını kendi elleriyle hazırlıyorlar. Türkiye bugüne kadar söylediği her sözünde bedelini ödemiş bir ülkedir. Milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada gireceği mücadelelerde ortaya çıkacak sonuçları bilmekte ve ona göre direncini geliştirmektedir."