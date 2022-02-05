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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı. Erdoğan, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 16:34
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı.

    Erdoğan, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

    "POZİTİF ÇIKTI"

    "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız koronavirüs testimizin sonucu pozitif çıktı." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

    OMICRON VARYANTI

    "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.

    "DUALARINIZI BEKLİYORUZ"

    Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalandı #1

    "ANCA BERABER, KANCA BERABER"

    Emine Erdoğan da eşinin paylaşımını alıntılayarak, "Anca beraber, kanca beraber… İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey ile birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." diye yazdı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalandı #2


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