Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı. Erdoğan, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı.

Erdoğan, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"POZİTİF ÇIKTI"

"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız koronavirüs testimizin sonucu pozitif çıktı." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

OMICRON VARYANTI

"Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.

"DUALARINIZI BEKLİYORUZ"

Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."

"ANCA BERABER, KANCA BERABER"

Emine Erdoğan da eşinin paylaşımını alıntılayarak, "Anca beraber, kanca beraber… İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey ile birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." diye yazdı.