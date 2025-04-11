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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosovalı mevkidaşı Osmani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosovalı mevkidaşı Osmani ile görüştü Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldiği Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'ye Türkçe konuşması ile ilgili espri yaptı. Erdoğan, "Türkçeyi yani bir öğreniyorsun bir unutuyorsun" ifadelerini kullandı.