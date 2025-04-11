Antalya, geniş katılımlı zirveye ev sahipliği yapıyor...
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.
KOSOVA CUMHURBAŞKANI'NI KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü.
ESPRİSİ TEBESSÜM ETTİRDİ
Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kosova Cumhurbaşkanı'nın Türkçesiyle ilgili yaptığı espri tebessüm ettirdi.
Erdoğan, "Türkçeyi yani bir öğreniyorsun bir unutuyorsun" ifadelerini kullandı.
"SİZİNLE PRATİK YAPMAM LAZIM"
Erdoğan’ın bu sözlerine Osmani, "Evet öğreniyorum, sizinle biraz pratik yapmam lazım" yanıtını verdi.
TİCARET HACMİ HEDEFİ 3 MİLYAR EUROYA YÜKSELTİLEBİLİR
Görüşmede Türkiye ile Kosova ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, iki ülkenin ticaret hacmi hedefinin 3 milyar euroya yükseltilebileceğini ifade etti.
Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
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