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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim başlayacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim başlayacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 15 Şubat'ta köy okullarında eğitim öğretime başlanacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 20:19
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 20:32
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

    Erdoğan, okulların açılmasıyla ilgili merakla beklenen açıklamayı yaptı.

    KÖY OKULLARI 15 ŞUBAT'TA AÇILIYOR

    Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitime başlanacağını duyuran Cumhurbaşkanı, "8-12. sınıflar ile ilkokul ve özel okullardaki eğitim 1 Mart'tan itibaren eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan ayrıca, 8. ve 12. sınıflar ile ilokul ve özel okulların da eğitimde 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlayacağını belirtti.

    "8. VE 12. SINIFLAR İLE İLKOKUL VE ÖZEL OKULLAR 1 MART'TA HAZIRLIKLARA BAŞLAYACAK"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

    "15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. Özellikle söyleyeyim. 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köy okullarında 15 Şubat ta eğitim başlayacak #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köy okullarında 15 Şubat ta eğitim başlayacak #2

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