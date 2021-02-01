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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim başlayacak
- Haber Merkezi
- 01.02.2021 - 20:19
- Güncelleme : 01.02.2021 - 20:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.
Erdoğan, okulların açılmasıyla ilgili merakla beklenen açıklamayı yaptı.
KÖY OKULLARI 15 ŞUBAT'TA AÇILIYOR
Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitime başlanacağını duyuran Cumhurbaşkanı, "8-12. sınıflar ile ilkokul ve özel okullardaki eğitim 1 Mart'tan itibaren eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek." ifadelerini kullandı.
Erdoğan ayrıca, 8. ve 12. sınıflar ile ilokul ve özel okulların da eğitimde 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlayacağını belirtti.
"8. VE 12. SINIFLAR İLE İLKOKUL VE ÖZEL OKULLAR 1 MART'TA HAZIRLIKLARA BAŞLAYACAK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
"15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. Özellikle söyleyeyim. 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak."