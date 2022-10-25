Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral 3. Charles ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kralı 3. Charles ile yaptığı görüşmede Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı III. Charles ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

Taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kraliçe II. Elizabeth’in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü iş birliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını ifade etti.