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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılmayacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmayacak. Türkiye'yi temsilen cenazede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bulunacak.
    • 14.09.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 16:20
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılmayacak

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti.

    96 yaşında yaşamını yitiren Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

    Buradaki törenin ardından Kraliçe’nin naaşı, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.

    Üst düzey 500 yetkilinin gitmesi bekleniyor

    Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılım için Rusya, Belarus ve Myanmar'a davet gönderilmedi, İran ise büyükelçi düzeyinde davet edildi.

    Kraliçe’nin cenazesine, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 500 üst düzey yetkilinin katılması öngörülüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Elizabeth in cenaze törenine katılmayacak #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmayacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmayacak isimler arasında yer alıyor.

    Türkiye'yi temsilen törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılım sağlayacak.


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