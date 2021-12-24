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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto para çalışmalarına ilişkin bilgi vererek yasanın yakın zamanda Meclis'e gönderileceğini açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 24.12.2021 - 17:14
- Güncelleme : 24.12.2021 - 17:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Toplantıda masaya yatırılan konulardan biri kripto para oldu.
KRİPTO YASASINDA SONA GELİNDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto parayla ilgili yasa çalışmasının tamamlandığını belirtti.
YAKIN ZAMANDA TBMM'DE
Yasayı yakın zamanda Meclis'e göndereceklerini söyleyen Erdoğan, konudaki ilk adımın atılacağını dile getirdi.
Türkiye'nin kripto para yasasının 2021 sonuna kadar hazır olması bekleniyordu.