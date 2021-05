Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırgan tavrının bir an önce durdurulması gerektiğini söyleyerek, "Yarın herkes kendini bu vahşi zihniyetin hedefinde bulacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı ile video konferans yöntemiyle düzenlenen bayramlaşma programında konuştu.

İsrail'in saldırılarına çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Gücü sadece masumlara, biçare kadınlara, mazlumlara yeten terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü, hem öfkeliyiz" dedi.

ERDOĞAN, DÜNYA ÜLKELERİNİ İSRAİL'E KARŞI HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRDI

Filistin'de yaşanan olaylarla ilgili dünya ülkelerini harekete geçmeye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aksi halde sıranın sessiz kalan bu devletlere geleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'te sergilenen saldırganlığı durdurmalıyız VİDEO

"İSRAİL'İN DÖKTÜĞÜ KANLARA ORTAK OLMAYIN"

İsrail'in döktüğü kanlara ortak olmayın çağrısı yapan Cumhurbaşkanı, konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İsrail'in Filistin'de ve bilhassa Kudüs'te sergilediği saldırganlığı derhal durdurmazsak, yarın herkes kendini bu vahşi zihniyetin hedefinde bulacaktır. Hangi inançtan, hangi kökenden, hangi meşrepten olursa olsun her devleti, her kurumu bir an önce harekete geçmeye davet ediyoruz. İsrail'in döktüğü kanlara, yaptığı saygısızlığa sessiz kalarak veya açıkça arka çıkarak ortak olanlar bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilmelidir."