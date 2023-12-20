Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu Kültür ve sanat alanında yapılan yatırımların meyvesini vermesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültür sanat üretimi arzu ettiğimiz düzeyde değilse sebeplerini, ülkemize ideolojik maliyetini tartışmalıyız. Baskı ve tahakküm altında ideolojik kabileler ile bir an önce yüzleşmeliyiz" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu.

Ödüle layık görülen isimler, sahneye çıkarak plaketlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ödüllerini takdim edeceğimiz kıymetli sanatçılarımızı, fikir ve edebiyat erbabımızı, onların temsilcilerini gönülden tebrik ediyorum." dedi.

"Geçmişte bu millet toplum mühendisliğine maruz kaldı"

Geçmişte toplum mühendisliği yapılarak elde edilen birikimlerin yok edildiğini ve aşağılandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte bu millet toplum mühendisliğine maruz bırakıldı. Makbul vatandaş yaratma peşinde koşanlar tarihimizin müktesebatına sırt çevirdi. Mimariden edebiyata sahip olduğu değerlere titreyen toplumlar görüyoruz. Ülkemizde ise birikimler yok edilmiş, aşağılanmıştır. Biz sorumluluk üstlendiğimiz her yerde medeniyet mirasına sahip çıkmanın, geçmiş ile bağların koparmamanın mümkün olduğunu gösterdik." dedi.

"Kültür sanat üretimi arzu ettiğimiz düzeyde değilse sebeplerini, ülkemize ideolojik maliyetini tartışmalıyız"

Kendini ifade etmek isteyen tüm herkesin önünü açtıklarını da belirten Erdoğan, "Buna rağmen ülkemizde kültür sanat üretimi arzu ettiğimiz düzeyde değilse sebeplerini, ülkemize ideolojik maliyetini tartışmalıyız. Baskı ve tahakküm altında ideolojik kabileler ile bir an önce yüzleşmeliyiz." şeklinde konuştu.

"Daha çoğulcu, özgürlükçü yaklaşım almadan hedeflerimize varamayız"

"Dar kadrocu anlayış yerini daha çoğulcu, özgürlükçü yaklaşım almadan hedeflerimize varamayız." vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

İlham kaynağı için gözü dışarıda olanlara diyecek bir şeyimiz yok. Batı toplumuna mahcup olanlardan milli duruş beklemiyoruz. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet tarihi en önemli kalkınma adımlarını hayata geçirirken medeniyet yatırımları dönemini bizimle yaşadı. Fikrine meşrebine bakmaksızın kendini kültür sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık.

"Vatandaşlarımızın kendi toplumu ile tüm insanlığı kucaklama çabalarına destek verdik"

Vatandaşlarımızın kendi toplumu ile tüm insanlığı kucaklama çabalarına destek verdik. Yapay zeka karşısında en önemli gücümüz insanın kendini geliştirecek yolları açık tutmaktır. Hem teknolojiye hem kültür sanat alanına en büyük yatırımları yapıyoruz. Teknoparka hangi hissiyatla bakıyorsak binlerce yüreğin attığı konservatuvara da aynı şekilde yaklaşıyoruz.

"Baskı ve tahakküm altında ideolojik kabileler ile bir an önce yüzleşmeliyiz"

Buna rağmen ülkemizde kültür sanat üretimi arzu ettiğimiz düzeyde değilse sebeplerini, ülkemize ideolojik maliyetini tartışmalıyız. Baskı ve tahakküm altında ideolojik kabileler ile bir an önce yüzleşmeliyiz.

"Siyasetten edebiyata her alanda yapabilenin istenmediği yapanın bilmediği tablo ile karşı karşıyayız"