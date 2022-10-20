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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumlak Tren İstasyonu temel atma törenine katıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kumlak Tren İstasyonu temel atma törenine katıldı.
    • 20.10.2022 - 16:03
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumlak Tren İstasyonu temel atma törenine katıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'daki temaslarına devam ediyor.

    Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Cebrayıl ilindeki Kumlak Tren İstasyonu’nun temel atma törenine katıldı.

    Tren istasyonunun temelini attı

    Erdoğan ve Aliyev sonrasında Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi ile Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi’nin temel atma törenini gerçekleştirdi.

    İHA'nın aktardığına göre Erdoğan, temasları çerçevesinde Cebrayıl’da Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak ve ikili görüşmenin ardından, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumlak Tren İstasyonu temel atma törenine katıldı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumlak Tren İstasyonu temel atma törenine katıldı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumlak Tren İstasyonu temel atma törenine katıldı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumlak Tren İstasyonu temel atma törenine katıldı #4


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