Kumluca'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, domates ihracatına yönelik Putin ile yapılan görüşmeden bahsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Antalya’nın Kumluca ilçesinde, vatandaşlara hitap etti.

Kumluca'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile domates ihracatına yönelik yapmış olduğu görüşmeden de bahsetti.

"Beni Kumlucalılara mahcup etme"

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Siyasi ve sosyal hiçbir ayrım göstermeden farklılıklarımızın hepsini zenginliğimiz olarak kabul ederek ülkemizi büyütme, geliştirme yolunda ilerleyeceğiz.

Çünkü bu millete bu yakışır. Yatırım yapan, istihdam oluşturan, üreten, ihraç eden herkesi başımızın tacı olarak biliyoruz. Çalışanlarımızdan girişimlerimize tüm kesimlerimizi destekleyeceğiz.

Sayın Putin’e dedim ki bizim bir Kumluca’mız var. Burası adeta bir domates memleketi gibidir. Beni Kumlucalılara mahcup etme. Sağ olsun o da hakikaten bu ricalarımızı kırmadı. Ve zaman zaman hani bir kesilmeler oluyordu ya. Tekrar önü açılan dometeslerimizin ihracatında bunları gördük. Hakikaten bu domateslerimiz her şeye değer. Kumluca'nın en güzel örneklerinden biri olduğu hazine değerindeki tarihi, tabi, ticari imkanlarımızın değerini bulmasını sağlayacak her çabanın yanında olacağız.

Dün yoklukların, yoksullukların zulümlerin Türkiye'sinden huzurun, güvenin, istikrarın Türkiye'sine yelken açmıştık. Yarın ise güneşin her anlamda dünyanın en ileri 10 ülkesi arasında yer almış Türkiye'nin üzerinde doğacağı günleri görmek için sabırsızlanıyoruz. İnşallah bu sevinci hep beraber yaşayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumluca'da vatandaşlara hitap etti VİDEO



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabında öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle oldu:

"Afetin başladığı andan itibaren elimizdeki tüm imkanlar ile biliyorsunuz sahaya indik. Bakanlarımızı hemen bölgeye göndererek çalışmaların koordinasyonunu sağladık. Çeşitli kurumlarımıza ait 2385 personel ve 454 araç selin yaşandığı ilçelerimizde müdahale ve iyileştirme faaliyetleri yürüttü.

"Acil ihtiyaçlar için 171 milyon lira bölgeye gönderildi"

Sel sularının bastığı 624 ev ve iş yeri temizlendi. 14 konut tahliye edildi. Heyelan tehdidi altındaki 8 konut tamamen boşaltılarak içinde yaşayan vatandaşlarımıza konteyner verildi. Acil ihtiyaçlar için toplam 171 milyon lira ile barınma ve gıda malzemeleri kurumlarımızca bölgeye gönderildi.

Önceki yıl yaşanan yangın afetinde doğudaki ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Maddi manevi her türlü desteği verdiğimiz gibi sel afetinde de sizlerin yanında yer aldık.

Felaketin olduğu yerde devlet olarak biz halkımızı, vatandaşımızı yalnız bırakamayız. Bu deprem olabilir, sel afeti olabilir, geçen yıl olduğu gibi yangın afeti olabilir. Biz eli bağlı duramayız. Niye? Siz bize bir görev verdiniz. Dediniz ki emaneti size teslim ediyoruz, başımıza bir musibet geldiği zaman siz bizim yanımızda olacaksınız. Biz bunu Manavgat’ta yaptık mı? Yaptık. Muğla’da yaptık mı? Yaptık. Antalya’nın diğer ilçelerinde yaptık mı? Yaptık.





"Devlet Su İşleri yoğun bir şekilde çalışıyor"

Aynı şekilde burada da tüm kurumlarımızı seferber ettik, bu felaketi ortadan kaldırdık. Şimdi bakıyorum, o televizyonlarda gördüğüm rezillik, felaket kalmadı. Her taraf hamd olsun elden geçirildi. Şu anda da arkadaşlarımız çalışmalara devam ediyor. Devlet Su İşleri yoğun bir şekilde çalışıyor.

"Dere yatağında akar"

Sel afetinin bu kadar ağır hasara yol açmasında dere yataklarına yapılan izinsiz ve yanlış müdahalelerin de etkisi var. Hep söylediğimiz gibi tabiatın düzenine saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Bize hep şunu söyler büyüklerimiz: Dere yatağında akar. İşte onun için dereyi yatağından saptırmamak lazım, bırak yatağında aksın.

"1,3 milyar liralık yatırım sel felaketinin daha ağır sonuçlara yol açmasını engellemiştir"

Dere yataklarının önünü kesersek akıp gidemeyen su gün gelip sel olup üzerimize bine Devlet Su İşlerimizin son yıllarda bölgede yaptığı 1,3 milyar liralık yatırım sel felaketinin daha ağır sonuçlara yol açmasını engellemiştir.

Ancak ortaya çıkan tablo, bundan sonra benzer yıkımlara maruz kalmamamız için yeni tedbirler almamız gerektiğini de gösteriyor.

"Projeleri 4.3 milyar liralık yatırımla tamamlayacağız"

Bu çerçevede acilen yapılması gereken yeni yatırımların tespitini tamamladık, hazırlıklarını bitirdik, inşasına başlama aşamasına geldik. Taşkın koruma tesisleri, mendirek inşa edeceğiz. Sulama yanında taşkın koruma için önemli olan göletlerin yapımına bu yıl başlıyoruz. Bu projeleri 4.3 milyar liralık yatırımla tamamlayacağız. Ağır hasarlı 23 binayı inşa edip sahiplerine teslim edeceğiz.

Biz buradan Manavgat’a gidiyoruz. Manavgat’ta biliyorsunuz yangın afetinde benim vatandaşlarımın binaları yanmış mıydı? Ben onlara ne dedim? Hemen burada modern evler yapıp size en kısa zamanda teslim edeceğiz. Şimdi bugün inşallah bunların 450 kadarını teslim ediyoruz. Geri kalanları da en kısa zamanda teslim edeceğiz.

Sizlerden de hem konut hem iş yeri hem sera yapımında hem de diğer tüm bina ve alt yapıların inşasında dere yataklarının önünü kapatmama hususunda hassasiyet bekliyorum. Basit koruma yöntemleri ile küçük hasarlarla atlatabileceğimiz sel felaketlilerinde büyük kayıp yaşamamak için buna mecburuz. Bu tedbirlerin ihmali sebebi ile hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, maddi zarar yüzünden üzülmesine rıza gösteremeyiz. İnşallah, bu son yatırımların ardından hep beraber sergileyeceğimiz dirayetli yaklaşım ile bölgemizde sel felaketi tehdidini asgariye indirmiş olacağız.

Türkiye Yüzyılı vurgusu

Biraz önce Kepez'de şehrimize yaptığımız eserlerin sevincini beraber yaşadık. Ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuşturmakla gurur duyuyoruz. Çok daha büyük azim ve kararlılıkla 2023'e girdik. Demokrasi ve kalkınma altyapısını asıl hedefimizin temeli olduğunu söylüyoruz. Bu yeni dönemin adına da Türkiye Yüzyılı diyoruz.

20 yılda gösterdiğimiz tüm gayrete ve mücadeleye rağmen hala eksik kalan, aksayan, düzeltilmesi gereken hususlar olabilir. Ama Antalya’yı şu gördüğünüz hale getiren AK Parti iktidarı Allah’ın izni ile bunları da yapacak. Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken bu restorasyonları da gerçekleştireceğiz."