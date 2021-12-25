Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurlarındaki hareketliliğe karşı gerekli adımların atıldığını belirterek "Spekülatif bir dalga ile ülkemiz boğulmak istendi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Konuşmasında geçtiğimiz günlerde döviz kurlarında yaşanan haraketlenmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi tedbirleriyle gerekli müdahalelerin yapıldığını vurguladı.

"DÖVİZ YÜKSELDİKÇE EKONOMİ BATACAK DİYE ELLERİNİ OVUŞTURANLAR VARDI"

Döviz kurundaki sert düşüşü değerlendiren ve kur seviyesini şartlar ile ihtiyaçların belirleyeceğini söyleyen Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Birileri döviz yükseldikçe Türkiye ekonomisi batacak diye ellerini ovuşturuyorlardı. Kurun serbest piyasa ekonomisiyle de uyumlu olmayan dengesiz dalgalanışı 84 milyonun hayatını olumsuz etkiliyor. Bizim meselemiz kurun seviyesini şartlar imkanlar belirler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur spekülasyonunu bir saatte atıverdik VİDEO

"KUR SPEKÜLASYONUNU BİR SAATTE ATIVERDİK"



Atalarımızın güzel bir lafı var dere yatağında akar. Bay Kemal bunları bilmez. Ben ekonomistim benim işim bu. Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu bir saatte atıverdik.

"GAZETECİ KILIKLI TETİKÇİLERİ İBRETLE İZLEDİK"

İnsanları paniğe sürükleyerek kurdaki dalgalanmayı büyütmek için ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, gazeteci kılıklı tetikçileri ibretle seyrettik.

"HER ZAMAN ÇALIŞTIK, TEDBİR GELİŞTİRDİK"

Bu süreç boyunca hep çalıştık, tedbir geliştirdik ve iş zıvanadan çıktığında duruşumuzu ve yeni paketimizi kamuoyuyla paylaştık."

