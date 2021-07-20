Bayramı KKTC'de geçiren Erdoğan'a Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerin liderleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Cami'sinde kıldı.

Erdoğan'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eşlik etti.

ERDOĞAN'A EŞLİK EDEN İSİMLER

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk de KKTC'de bulunuyor.

Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Azerbaycan'ın KKTC'yi tanımasına ilişkin "Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de sürekli görüşüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki bayramı bir arada kutlayacağız ViDEO

OĞUZHAN ASİLTÜRK SORUSU

Asiltürk'ün de ziyarette bulunmasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Oğuzhan Bey, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı dönemde Erbakan hocamızın en yakın çalışma arkadaşıydı. O dönemde üst düzey görev almış olan siyasilerdendi. Dedik ki bu ziyareti yaparken Oğuzhan Bey'i kafilemize katalım.

Bunun yanında hocamızın mahdumunu da davet edelim dedik. Aynı şekilde o dönemin kadrosundan Temel Bey'i de davet ettik. Bu davetleri yaparken birlikteliği beraberliği sağlayarak burada olalım istedik.

Nitekim Demokratik Sol Parti'nin şu andaki genel başkanını da aramıza aldık. Çünkü merhum Ecevit'in şu anda makamında bulunduğu için bizimle beraber. Derdimiz birlikteliği sağlamak, bu birlikteliği çok daha güçlü hale getirmek." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı namazını KKTC'de kıldı ViDEO

"İKİ BAYRAMI BİR ARADA KUTLUYORUZ"

Erdoğan, ayrıca "Kuzey Kıbrıs'ın kurtuluş mücadelesinin 47'nci yıl dönümünü kutlayacağız. İki bayramı bir arada kutlama fırsatı buluyoruz. Bununla birlikte de biliyorsunuz toplu açılışlarımız var. Kuzey Kıbrısımıza ciddi bir canlılık getirme fırsatını bulacağız." ifadelerini kullandı.