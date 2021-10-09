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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel düzeyde artan enerji fiyatlarından vatandaşlarımızı koruyoruz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel düzeyde artan enerji fiyatlarından vatandaşlarımızı koruyoruz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatlarının fahiş oranlarda arttığı, bu artışları 3'te 1, 5'te 1 oranında yansıtarak Türk vatandaşlarını koruduklarını söyledi.
    • AA
    • 09.10.2021 - 14:43
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 14:54
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde katılımcılara seslendi.

    Türkiye'nin yatırımlarından bahseden Cumhurbaşkanı küresel piyasaların durumuna da değindi.

    Tüm dünyanın ekonomik sorunların ateşiyle kavrulduğu bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin en az hasarla, hatta çoğu alanda kazanımlarla bu dönemi geride bırakması için çalıştıklarını söyledi.

    "VATANDAŞLARIMIZI KÜRESEL FAHİŞ FİYAT ARTIŞINDAN KORUYORUZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Küresel düzeyde enerji, mal ve hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bizde bunları kendi hizmetlerimize 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında ancak yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz.

    Amerika'nın halini, İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Aynı şekilde Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar... Yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülilah Türkiye'de böyle bir sorun yok." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji fiyatlarından vatandaşlarımızı koruyoruz VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel düzeyde artan enerji fiyatlarından vatandaşlarımızı koruyoruz #1

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