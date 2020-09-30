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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Cabir es-Sabah ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 30.09.2020 - 21:35
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Cabir es-Sabah ile görüştü

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, vefatından derin teessür duyduğu Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah’tan rahmet dilerken, merhumun ailesine ve dost Kuveyt halkına taziyelerini iletti.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Emir’in bölgede barış ve istikrar yolunda sarf ettiği üstün gayretlerin yanı sıra Kuveyt’in refah ve kalkınması yolunda yaptığı müstesna katkılarla daima takdirle hatırlanacağını ifade etti.

    Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ı Kuveyt Emirliği makamına gelmesi dolayısıyla tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlardan gücünü alan müstesna ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin bölgede barış ve istikrar ortamının tesisine de katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Cabir es-Sabah ile görüştü #1

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