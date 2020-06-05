Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuvvet komutanlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanların sınır bölgesindeki toplantısına telefonla katılarak birlik komutanlarına hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanların sınır bölgesindeki toplantısına telefonla katılarak birlik komutanlarına hitap etti.

Erdoğan, "Irak'ın kuzeyi, Barış Pınarı bölgesi, İdlib ve Libya'daki gelişmeler, ortaya koyduğumuz performansın ne denli üst düzeyde olduğunu gösterdi. Bu birliğimiz, dayanışmamız inanıyorum ki dünyayı ülkemize hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuzu çok daha güçlü hale getirecektir." dedi.