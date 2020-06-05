Dolar
6.7756
0.3376%
Euro
7.681
0.3016%
Altın
1704.46
-0.5687%
Borsa
109909.79
0.3404%
G. Altın
371.89
-0.0655%
Bitcoin
65548.97
-0.5495%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuvvet komutanlarıyla görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanların sınır bölgesindeki toplantısına telefonla katılarak birlik komutanlarına hitap etti.
    • AA
    • 05.06.2020 - 14:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuvvet komutanlarıyla görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanların sınır bölgesindeki toplantısına telefonla katılarak birlik komutanlarına hitap etti.

    Erdoğan, "Irak'ın kuzeyi, Barış Pınarı bölgesi, İdlib ve Libya'daki gelişmeler, ortaya koyduğumuz performansın ne denli üst düzeyde olduğunu gösterdi. Bu birliğimiz, dayanışmamız inanıyorum ki dünyayı ülkemize hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuzu çok daha güçlü hale getirecektir." dedi.

    Görüş Bildir