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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç sürdü

    Bugün açılışını yaptığı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolculuk yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracını kendisi kullandı.
    • AA
    • 21.05.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 13:31
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç sürdü

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun bugün 7'nci etabı da tamamlanarak açılışı yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açılışın ardından otoyolda test sürüşüne çıktı.

    Zamandan ve akaryakıttan yüksek oranda tasarruf sağlayan çevre dostu otoyolu deneyimleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracı kendisi kullandı.

    MAKAM ARACINI SÜRDÜ

    Makam aracını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son etap olan Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı'nda sürüş deneyimledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu nda araç sürdü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu nda araç sürdü #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu nda araç sürdü #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu nda araç sürdü #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu nda araç sürdü #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu nda araç sürdü #6

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