Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borçlarıyla ilgili yeni düzenlemeyi açıkladı

Milyonlarca gencin merakla beklediği öğrenim kredisinin geri ödemesiyle ilgili çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gençlere müjde olarak açıkladı.

Milyonlarca genç, KYK borçları ile ilgili gelişmeleri merak ediyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraçhane Meydanı'ndaki 15 Temmuz Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, KYK müjdesi için de ilk Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti.

"Gençlerimizi faize kurban etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizin düşmanı olduklarını ve ilk Kabine Toplantısı'nda bu konuya ilişkin bir düzenleme yapacaklarını açıklamış ve ''Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona da kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz.'' demişti.

Erdoğan müjdeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık. Biraz önceki kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık."

"Kredi geri ödemelerinde 26 milyar liranın üzerinede bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olacağız."



"Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm öğrencilerimiz yararlanacak."

"Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi Vergi Daireleri'nce takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere toplam 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorunu kökten çözmüş oluyoruz."



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