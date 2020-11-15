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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışında

    Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin açılışına katılan Erdoğan, "500 yataklı bir hastaneyi daha Kuzey Kıbrıs'a kazandıracağız." dedi.
    • AA
    • 15.11.2020 - 20:35
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 21:07
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışında

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

    Törene katılan Erdoğan daha sonra 46 yıl sonra kısmen açılan Kapalı Maraş'ta incelemelerde bulundu.

    Buradan ayrılan Cumhurbaşkanı, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin açılış törenine katıldı.

    Erdoğan törende yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını başlangınından itibaren KKTC'ye yardımda bulunulduğunu söyledi.

    500 YATAKLI YENİ HASTANE YAPILACAK

    Bu süre zarfında 149 milyon lira destekte bulunulduğunu ifade eden Erdoğan, "KKTC ile dayanışmanın nişanesi Lefkoşa Acil Durum Hastanesidir. KKTC ile gönül birliğimiz olmasa biz bu hastaneyi 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlayamazdık." dedi.

    Açılışta bir müjde daha veren Cumhurbaşkanı, "500 yataklı bir hastaneyi daha Kuzey Kıbrıs'a kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile dayanışmanın nişanesi bu acil durum hastanesidir VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışında #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışında #2

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