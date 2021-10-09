5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin mangal ateşini yakan Erdoğan, mangalda ustanın hazırladığı kebabı pişirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılış Töreni'e katıldı.

Cumhurbaşkanı, alana girerken festivalin ilk mangal ateşini yaktı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, gastronomi sektörüne dikkat çekerek Türkiye'nin her ilinin bu alanda zenginliği olduğunu vurguladı.

MANGALIN BAŞINA GEÇTİ

Gastronomisiyle Türkiye'ye değer katan Adana'ya teşekkür eden Erdoğan konuşmasının ardından ilk ateşini yaktığı mangalın başına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine eşlik eden ustanın hazırladığı kebabı pişirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan lezzet festivalinde mangalın başına geçti VİDEO

