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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGBT denilen olay bizim kitabımızda yok

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGBT denilen olay bizim kitabımızda yok

    Kadın Emeği Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT propagandasına yönelik net konuştu. Erdoğan 'LGBT denilen olay bizim kitabımızda yok' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 17:00
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kadın Emeği Zirvesi'ne katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerimize 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik." dedi.

    Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınların ve gençlerin sorunlarıyla ilgili asıl üzerinde durulması gereken meselenin sapkın akımlar olduğunu söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Bizim kitabımızda LGBT denen olay yok

    "Bizim kitabımızda LGBT denen olay yok." diyen Erdoğan, önümüzdeki dönem sapkın ideolojilere yönelik bakanlıklar ve sivil toplum ekipleriyle birlikte bir çalışma yürütüleceğini belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGBT denilen olay bizim kitabımızda yok VİDEO

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    "Bakanlıklarımızla, sivil toplum ekiplerimizle bu büyük tehlikeye karşı mücadele edeceğiz"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

    "Bizim kitabımızda LGBT denen olay yok. Fakat CHP ve diğer muhalefetin kitabında var mı var. Önümüzdeki dönem bakanlıklarımızla, sivil toplum ekiplerimizle bu büyük tehlikeye karşı daha müteyakkız şekilde mücadele edeceğiz.

    Aile kurumunun temel direği olan kadınların üretim yanında siyasetteki varlık ve etkinliklerinin arttığı bir gerçektir. Güçlü aile olmadan güçlü bir millet olmaz. Kadın olmadan siyasetin, üretimin olamayacağı anlayışımızın kanıtlarından biri de Meclis'teki temsil düzeyidir."

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGBT denilen olay bizim kitabımızda yok #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGBT denilen olay bizim kitabımızda yok #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGBT denilen olay bizim kitabımızda yok #4


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