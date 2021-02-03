Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak "Bu ülke millidir, manevidir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, rektör olarak Melih Bulu’yu atadığı ve öğrencilerin bir aydır eylemlerini sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara değindi.

"BU ÜLKE TERÖRİSTLERİN HAKİM OLDUĞU ÜLKE OLMAYACAK"

Erdoğan, LGBT tartışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili yaptığı açıklamalara baktığınızda, terör örgütü temsilcilerini bu ülkenin evlatları olarak tanımlıyor. Milli ve manevi değerlere sahip gençler olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz, yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz? Bu ülke teröristlerin hakim olduğu ülke olmayacak ve asla fırsat vermeyeceğiz. Gereği neyse yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Artık bu ülke, Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır.

"LGBT, YOK ÖYLE BİR ŞEY"



LGBT, yok öyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir. Kardeşlerim, bizim CHP'den beklentimiz elbette her konuda yanımızda yer alması değildir. Hatta bizim yanımızda hiç yer almasa da olur. CHP'den bizim beklentimiz yok.

"GÖLGE ETMESİNLER YETER"

Bizim bunlardan beklentimiz ülkemizin ortak menfaatleri, sıkıntıları, sevinçleri bu hususta asgari düzeyde de olsa bir anlayış birliği sergilemeleridir. Gölge etmeseler yeter, ona bile razıyız. Türkiye terörle mücadele ederken, terör örgütlerinin ve teröristlerin yanında yer almasalar yeter. Önce kendi içlerinde tecavüz, taciz bütün bu adiliklerden arındırılmış bir siyasi parti olsunlar yeter."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGBT, yok öyle bir şey VİDEO