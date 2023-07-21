Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Corç Manne Veay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi faaliyetleri sürüyor.

NATO Liderler Zirvesi ve ardından Körfez turuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle görüşmelerine devam ediyor.

Liberya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Corç Manne Veay ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Liberya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve askeri alandaki mevcut iş birlikleri ele alındı.

FETÖ ile mücadele konusunda teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ iltisaklı "LAYT Uluslararası Okulu"nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Veay'a memnuniyetlerini de ifade etti.