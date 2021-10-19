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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Devlet Başkanı Weah ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Devlet Başkanı Weah​​​​​​​'a resmi ziyarette bulundu.
    • AA
    • 19.10.2021 - 22:14
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 22:16
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Devlet Başkanı Weah ile görüştü

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah​​​​​​​ ile Togo’nun başkenti Lome’da bir araya geldi.

    MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU EŞLİK ETTİ

    Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

    Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Devlet Başkanı Weah ile görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Devlet Başkanı Weah ile görüştü #2

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