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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Devlet Başkanı Weah ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Devlet Başkanı Weah ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Devlet Başkanı Weah'a resmi ziyarette bulundu.
- AA
- 19.10.2021 - 22:14
- Güncelleme : 19.10.2021 - 22:16
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile Togo’nun başkenti Lome’da bir araya geldi.
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU EŞLİK ETTİ
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.