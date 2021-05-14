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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
    • AA
    • 14.05.2021 - 00:58
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 01:17
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    BAYRAM TEBRİĞİ

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

    İKİLİ İLİŞKİLER VE İSRAİL SALDIRILARI

    İkili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, İsrail'in, Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü #1

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