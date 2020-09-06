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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.09.2020 - 14:42
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    Türkiye, meşru Libya hükümetine verdiği desteği kararlılıkla sürdürüyor.

    Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac da, bölgede süregelen son gelişmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlatmak için İstanbul'a geldi.

    ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

    Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı yapılan görüşmenin ana gündemi ise Libya'nın ulusal güvenliği konusunda şu zamana dek alınan önlemler ve atılacak adımlar olduğu belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac la görüştü #1

    Türkiye'nin savunma sanayiinde elde ettiği başarılar sayesinde, bölgede söz sahibi olmak isteyen birçok devletin desteklediği Hafter milisleri, Libya'da kontrol altında tuttukları bölgeleri birer birer kaybediyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac la görüştü #2

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