Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i kabul etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kurtulmuş da yer aldı

Görüşmede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşti

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de AK Parti Genel Merkezi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etmişti.

Basına kapalı gerçekleşen ve bir saat süren görüşmede, Gazze'deki gelişmeler ve Türkiye gündemiyle ilgili konular değerlendirilmişti.

Fatih Erbakan, yaklaşan seçimlerle ilgili çeşitli fikir alışverişi gerçekleştirdiklerini dile getirmişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)