Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libyalı heyet ile görüştü

Vahdettin Köşkü'nde yapılan görüşmede, Türkiye-Libya ilişkileri masaya yatırıldı.

Türkiye ile Libya arasındaki temaslar kapsamında İstanbul'da çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyaretinde bir araya geldi.

VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE GÜNDEM İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ

Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde el-Menfi, konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi ve beraberindeki heyetle görüşmesi saat 17.05'de başladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Libya Başkanlık Konseyi'nin, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenledikleri bu ilk ziyarette, iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirildiği belirtildi.

HEDEF, İŞ BİRLİĞİNİ İLERLETMEK

İş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde de bulunulduğu kaydedildi.