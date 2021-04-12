Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Dibeybe huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Erdoğan ayrıca, Libya'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğüne öncelik verileceğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, ikili görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Libya'nın siyasi egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, verilen desteğin devam edeceğini söyledi.

LİBYA İLE 5 YENİ ANLAŞMA İMZALANDI

Erdoğan, Libya'yla yakın zamanda ticari iş birliğinin daha da artırılacağını belirtti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Dibeybe huzurunda iki ülke arasındaki 5 anlaşma da imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'nın egemenliği önceliğimizdir VİDEO

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3 ADET ELEKTRİK SANTRALİ VE HAVALİMANI İNŞASI

Bu kapsamda, "Libya'da Elektrik Santrali Yapımına İlişkin Protokol", "Libya'da 3 adet Elektrik Santrali İnşasına İlişkin Mutabakat Zaptı", "Trablus Havalimanı Yeni Uluslararası Terminal İnşasına İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Trablus'ta Yeni Bir Alışveriş Merkezi İnşasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imza altına alındı.

MEDYA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Medya Alanında Stratejik İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Libya'nın İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid Ammar Muhammed El-Lafi tarafından imzalandı.

YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ KONSEYİ İMZASI

Törende ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Abdülhamid Dibeybe, iki ülke arasındaki "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı Ortak Bildirisini" imzaladı.

"BU ZİYARETİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Aziz kardeşim Dibeybe, sayın bakanlar ve kıymetli basın mensupları sizleri tüm kalbi duygularımla selamlıyorum. Kendilerine tekrar Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Ramazan-ı Şerif'te gerçekleşen bu ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Görüşmemizde dayanışmamızı ve iş birliğimizi daha da ileriye taşıma arzumuzu teyit ettik. İki dost kardeş ve akraba millet olarak bekalarımız ve ay yıldızlarımız için yüzyıllardır kader birliği yaptık. Ortak tarihimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ediyoruz. Libya halkının refahı öncelikli hedefimizdir.

"DARBECİLERİN YANINDA SAF TUTANLAR BU KATLİAMLARA ORTAK OLMUŞTUR"

Türkiye, tüm Libya'yı muhabbetle kucaklamaktadır. Milli Birlik Hükümeti'ne her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Milli Mutabakat Hükümeti'nin uluslararası topluma yaptığı çağrıya sadece Türkiye'den destek gelmiştir. Darbeci Hafter'i silahlandırmaya devam ettiler. Darbecilerin işledikleri savaş suçları tek tek ortaya çıktı. Bulunan toplu mezarlar işgal döneminin kanıtıdır. Darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuştur.





"LİBYA'YA VERDİĞİMİZ DESTEK YENİ KATLİAMLARI ÖNLEDİ"



Libya'ya verdiğimiz destek yeni katliamları önledi, ateşkesin önünü açmıştır. Tüm bu çabalar sonucunda Milli Birlik Hükümeti kuruldu. Önceliğimiz, Milli Birlik Hükümeti'nin yetkisinin ülke genelide satı edebilmesidir. Uluslararası toplumu tüm bu alanlarda ilerleme sağlaması, seçimleri öngörülen tarihte yapılması için Libya'ya destek vermelerini bekliyorum.

Akdeniz'i daime bir refah alanı olarak gördük. Libya ile imzaladığımız anlaşma, iki ülkenin Akdeniz'deki menfaatlerini koruma altına almıştır. Bugün bu husustaki kararlılığımızı teyit ettik.

İkili ticaret ve ekonomik ilişkileri güçlendirecek somut ilişkiler üzerinde durduk. Artık Libyalı kardeşlerimizin refahına odaklanmalıyız.