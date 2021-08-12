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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.08.2021 - 22:47
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 23:53
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Litvanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

    DAYANIŞMA İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, orman yangınları ve seller dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda’ya, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü #1

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