Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Litvanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

DAYANIŞMA İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, orman yangınları ve seller dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda’ya, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.