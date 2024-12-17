Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Aralık 2024 tarihinde Ankara'da Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

FİLİSTİN VE SURİYE ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18 Aralık 2024 tarihinde Ankara'da Lübnan Başbakanı Sayın Necip Mikati'yi kabul edecektir. Ziyaret sırasında, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler, özellikle Filistin ve Suriye ile ilgili konular üzerinde karşılıklı fikir alışverişi yapılacaktır.