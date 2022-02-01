Türkiye'nin Lübnan'ın yanında durduğunun altını çizen Erdoğan, Türk ürünlerinin Lübnan pazarı için çok uygun olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Mikati, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"HER ZAMAN LÜBNAN'IN YANINDA DURACAĞIZ"

İkili ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan her zaman dpst ülke Lübnan'In yanında olduklarının altını çizdi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Geçen ağustos ayında patlamanın ardından ambulans uçaklarla Lübnanlı kardeşlerinin yardımına ilk koşan ülke Türkiye oldu. Bunu yaparken de halklar arasında hiçbir ayrım gözetmedik. Bugün ve yarın da kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında duracağımızın altını çizdik. Kamu hizmetlerinin dijital dönüşümü noktasında tecrübe paylaşımı konusunda hazır olduğumuzu belirttik. Atabileceğimiz adımları ele aldık. İmzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesine büyük önem atfediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi ağırladı VİDEO

"TÜRK ÜRÜNLERİ LÜBNAN PAZARI İÇİN ÇOK UYGUN"

Türk ürünlerinin fiyat, kalite, nakliye maliyeti gibi birçok açıdan Lübnan pazarı için uygun olduğuna inanıyoruz. Biz de Lübnan'dan ithal ettiğimiz ürünleri çeşitlendirmeye hazırlanıyoruz. TİKA, Sayda'daki Türk hastanesi dahil Lübnan'da 34 milyon doları aşan proje icra etti. Türk Kızılay diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte Lübnan'a dönük insani ve teknik yardımlarımızı sürdürmekte kararlıyız.

Turizm alanında daha fazla işbirliğine açığız. THY Beyrut varışlı tüm uçuşlarında yüzde 20 indirim yaptı. Mayıs ayına kadar sürecek benzer bir kampanya üzerinde THY çalışıyor. Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerde halen 2 bine yakın Lübnanlı eğitim görüyor. Geçtiğimiz sene 34 Lübnanlı öğrenci Türkiye burslarından faydalandı."

"İKİLİ İLİŞKİLERDE İLERİ GÖTÜRECEK BİR UFUK MEVCUT"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra sözü Lübnan Başbakanı Necib Mikati aldı.

Mikati'nin sözlerinden öne çıkanlar ise şöyle:

"Teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı zât-ı alinizi ziyaret etmekten şeref duydum. Son dönemde ilişkiler güçlü bir şekilde siyasi, ekonomik, turizm, kültürel alanlarda işbirliği ve anlayış kapsamında daha ileriye götürecek bir ufuk mevcuttur.

"SURİYELİ SIĞINMACILARIN EVLERİNE DÖNMESİNİ ELE ALDIK"

Geçmişten bu yana Lübnan'a ne kadar önem atfettiğinizi, ilişkileri güçlendirme yönündeki arzunuzu bilmekteyim. Lübnan'a yardım sunmak ve bütün platformlarda ne tür çaba içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Her zaman Lübnan'ın içinden geçtiği kriz konusunda ne tür çağrılarda bulunduğunuzu biliyoruz, her zaman yanımızda yer aldınız. Suriyeli sığınmacılar ve onlara yardım eli sunmak, onların ivedilikle ülkelerine dönmeleri konusunu ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı her zaman Lübnan'a destek sundunuz. Daha güçlü bağlar oluşturmaktan hareketle bu ilişkilerimiz inşallah güçlü ve sağlam temeller üzerinden hareket edecek.

"TİCARİ İŞBİRLİĞİMİZ ARTIYOR"

Ticari işbirliğimiz artmaktadır. Görüşmelerimizde birtakım ortak çalışmalar, ikili işbirliği konusunu ele aldık. Bunları faaliyete geçirilmesi konusunda zât-ı âlileriniz her zaman zihnimizde. Türkiye her zaman açılım içerisinde itidalli bir ülkedir. Türkiye'nin batı ile doğu arasında güçlü bir köprü olmasını sağladınız. İlişkilerimiz hep devam edecek. Kendi ve bakanlarım adına bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum."