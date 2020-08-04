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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanıyla görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 04.08.2020 - 23:17
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanıyla görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefonda görüştü.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

    HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR OLDUKLARINI BELİRTTİ

    Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu ifade eden Erdoğan, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanıyla görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanıyla görüştü #2

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