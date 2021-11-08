Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyi Parti Lideri Meral Akşener'e seslenerek şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın ihraç edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bingöl'de bir şehit ağabeyine "Senin bacını s..rim." diyerek küfreden İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa ederken, vekillikten de istifası bekleniyor.

LÜTFÜ TÜRKKAN'IN VİDEOSUNU İZLETTİ

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfü Türkkan'a özel hazırlattığı videoyu izleterek, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lütfü Türkkan ihraç edilmeli VİDEO

"ALÇAKLIK OLAN BİR SKANDALLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Gördüğünüz gibi neresinden tutsanız tutun rezillik, terbiyesizlik, saygısızlık, alçaklık olan bir skandalla karşı karşıyayız. Kardeşinin gencecik bedeninin PKK tarafından paramparça edilen şehit yakınına bacısına en ağır hakaretleri etmesi insanlığa sığmaz. Bu kişi, önce şehit yakınını suçlamaya çalıştılar, sonra her şey belgeyle ortaya konunca kabul etmek zorunda kaldılar.

"BU ZATI PARTİSİNDEN İHRAÇ ETMESİ GEREKİR"

Şehitliği anlayamamış olan bu kişinin parlamento çatısı altında yeri olmaması lazım. Kaldı ki başında bir bayan genel başkanın olduğu bu partide bir şehidimizin bacısına küfredilmesinin karşısında genel başkan bayanın buna tahammül etmemesi gerekir, bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir.

"AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE"

Ama ne yazık, genel başkan vekilliğinden ihraç etmişler. Kimi kandırıyorsunuz ya?! Al birini vur ötekine. "