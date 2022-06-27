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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'ye çağrı: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye çağrıda bulunarak, "Ek bütçenin genel kurulda görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum." dedi.
    • 27.06.2022 - 20:12
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 21:04
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'ye çağrı: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın

    Muhalefet tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu ek bütçeyle kendine yüzde 40,4 oranında zam istediği ifade edilmişti.

    Enflasyon farkı oranınca tüm Cumhurbaşkanlarının aynı oranda maaş artışının olduğu durumu muhalefet asılsız iddialarla gündemde tutmaya çalıştı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bu iddialara kabine toplantısı sonrası sert cevap verdi.

    TBMM'ye çağrıda bulunuyorum

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin böyle bir isteği olmadığını belirterek, "Buradan TBMM'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin genel kurulda görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'ye çağrı: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın VİDEO


    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan TBMM ye çağrı: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan TBMM ye çağrı: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın #2


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