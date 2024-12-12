Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok ile bir araya geldi

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin detayları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı paylaştı.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan’ın köklü ilişkilerini gelişmiş stratejik ortaklığın ötesine taşımak, iş birliğini artırmak, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel birlikteliği kuvvetlendirmek için çalıştıklarını aktardı.

SURİYE'NİN BİRLİĞİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASINA DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’ın Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması hususunda Türkiye ile sergilediği dayanışmanın önemini ifade ederken, ülkelerinin gözlemci üye sıfatıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na sağladığı katkılarından ötürü teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının ülkelerini yeniden ayağa kaldırmak için başlatacağı yeni sürece Türkiye’nin, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünün korunması anlayışıyla destek vermeye devam edeceğini bildirdi.